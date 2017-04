Madagascar: Energies renouvelables - Un « must » pour lutter contre le changement climatique

Les deux représentants de Madagascar au BETD 2017 à Berlin, ont pu répondre présents à cette conférence, avec l'appui du GIZ ou agence allemande de la coopération internationale pour le développement.

L'énergie renouvelable est de plus en plus incontournable dans la lutte contre le changement climatique, a-t-il été réitéré lors de la conférence de Berlin sur l'énergie renouvelable tenue il y a une dizaine de jours et à laquelle Madagascar a été représenté.

Une transition énergétique mondiale est techniquement réalisable, même dans les pays économiquement les plus pauvres. Tel est le constat des chercheurs de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) qui ont présenté leur analyse dans le cadre de la conférence tenue à Berlin sur la transition énergétique (Berlin Energy Transition Dialogue ou BETD 2017), organisée par le gouvernement allemand les 20 et 21 mars 2017. Ainsi, s'acheminer vers l'énergie renouvelable à l'échelle mondiale ne relève pas de l'utopie, à condition de s'en donner les moyens, d'après les chercheurs de l'IRENA qui ont soutenu lors de leur intervention que les efforts financiers sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de Paris d'ici à 2050. Leur étude estime la nécessité d'investir dans la reconstruction du secteur énergétique mondial à hauteur d'environ 29 milliards de dollars d'ici à 2050.

Changement de paradigme. Sigmar Gabriel, vice-chancelier allemand et non moins ministre des Affaires étrangères, a lancé lors de cette conférence de Berlin, un appel à toute la communauté internationale à persévérer dans la préservation de la planète et la lutte contre le changement climatique. « On ne peut pas lutter contre le changement climatique avec des cloisonnements mais par le biais de la coopération internationale », a-t-il affirmé. Le pilote Bertrand Piccard qui a volé autour du globe à bord de l'avion solaire Solar Impulse a, pour sa part, témoigné devant le public que la révolution énergétique est écologiquement et économiquement sensible. Il est temps de remplacer le paradigme du monde fossile par un nouveau paradigme durable, indique-t-il.

Nouvelles stratégies. Ce grand rendez-vous auquel Madagascar était représenté par le secrétaire général du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures et du secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'électrification rurale (ADER), était l'occasion pour la Grande Ile de présenter les nouvelles stratégies orientées vers les énergies renouvelables lors des sessions « Future prospects » dans l'objectif d'attirer plus d'investisseurs. L'occasion était également saisie pour tenir des réunions bilatérales avec des leaders politiques tels le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie (BMWi), le ministère fédéral de la coopération économique et du développement ou BMZ ainsi que des investisseurs internationaux.