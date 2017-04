Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - «L'alliance Lepep trahit la confiance de la population »

Les regards n'étaient pas braqués uniquement sur Pravind Jugnauth, Leader of the House pour la… Plus »

Selon Michel Chiffonne, le rapport de l'Audit «montre tous les gaspillages de l'état mis en avant par plusieurs rapports successifs sans que le gouvernement intervienne .» Il ajoute que le rapport est la preuve que le gouvernement n'a pas de plan détaillé. Le rapport, dit-il, donne plus de poids aux idées de ceux qui prônent la privatisation des services. Michel Chiffonne avance que pour avoir une bonne compréhension de ce rapport, il serait souhaitable qu'il soit mis en ligne au fur et à mesure de son élaboration. « L'audit fait un travail respectable mais que pour l'aisance de lecture du public il faudrait que les parties rédigées soient mises en ligne sur le site au fur et mesure. Cela va permettre aux citoyens de mieux suivre.»

Le manque de transparence gouvernementale pousse au ras-le-bol. C'est l'opinion de Rezistans ek Alternativ, qui était face à la presse ce samedi 1er avril. Selon eux, l'accumulation de scandales, de gaspillage de fonds publics et l'habitude de mettre le public devant des faits accomplis va finir par provoquer des protestations. Voire une désobéissance civile. Rapport de l'audit, affaire New Mauritius Hotels(NMH) ou encore la privatisation de la Central Water Authority (CWA)... Autant de thèmes abordés par le parti de gauche lors d'un point de presse à la mi- journée.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.