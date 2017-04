Cameroun: L'Association Camerounaise des Instituts Privés d'Enseignement Supérieur (ACIPES) est née

Cette Assemblée constituante présidée par le Prince Emmanuel Ngassa Happi, promoteur de l'ISTTAM a également élu son Bureau Directeur composé de 11 membres ou l'on peut noter que Monsieur Gabriel Raoul DJANKOU NKUISSI, promoteur de l'ISMAM Nkongsamba a été élu Secrétaire général. Une reconnaissance pour cet ancien haut cadre des Nations unies et surtout pour son institut hissé 8ème meilleur institution du Cameroun en 2016. Notons que la présidence de l'ACIPES est assurée par Mr NGUEPI de l'ISTTI Douala et que le Bureau Directeur est élu pour 3 ans renouvelables et a établi son siège à Douala. L'ACIPES a sur la table des dossiers brûlants comme la préparation et la contribution au Forum de l'Education, la question du changement du régime fiscal des IPES et l'organisation des journées nationales de l'enseignement supérieur devant se tenir avant la fin de l'année 2017. Elle envisage également de coopérer étroitement avec les associations sœurs des autres pays.

Ils étaient une trentaine de promoteurs venus de N'Gaoundéré, Bafoussam, Dschang, Yaoundé, Nkongsamba, Douala, Mbalmayo , Ebolowa... . -pour ne citer que ces quelques villes- qui ont décidé de mettre en place leur structure de concertation et de proposition pour la promotion et le développement de la formation professionnelle, technique, artistique dans l'enseignement supérieur au Cameroun .

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.