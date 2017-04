Madagascar: FIZAFATO - Réconciliation et innovation

Ils sont tous deux argentins, et fans de football. D'une part, Lionel Messi en a fait une carrière fulgurante. Et… Plus »

Election et non main levée. On a également appris hier que l'élection des membres du nouveau bureau aura lieu dans le courant du mois de mai 2017. « Cette fois-ci, il y aura une vraie élection, une élection secrète. Le temps de l'élection à main levée est révolu. », a déclaré le président de « Tsiribihy Miray », une association composant la FIZAFATO. Ce dernier de rajouter : « Avec cette innovation, il n'y aurait plus des contestations sur le résultat des élections. » A noter que le recensement des originaires de la province de Toliara résidant dans la Capitale est en cours pour établir une liste électorale fiable et crédible.

En effet, les originaires de la province de Toliara résidant à Antananarivo se mettront autour d'un « Nofon-kena mitam-pihavanana » le 09 avril prochain. Une occasion pour eux de dialoguer et de se concerter sur l'avenir de la province. « Il est plus que jamais temps pour les originaires du Sud de s'unir pour le développement de la province. », souligne le président en exercice de la FIZAFATO Maharante Jean De Dieu.

