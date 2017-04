Ile Maurice: Audit - Rs 500 000 sur Rs 62 millions dépensées pour la gestion de l'eau

L'Audit fait aussi ressortir un autre problème : les arriérés. Un montant de Rs 29 033 101 en 2015 n'avait pas encore été payé au gouvernement régional. En juin 2016, les arriérés cumulés s'élevaient à Rs 32 937 633. La lenteur des autorités dans le recouvrement des arriérés de même que l'inefficacité des rappels et des pénalités sont pointées du doigt. «Les arriérés mettent en avant plusieurs problèmes, martèle Nicolas Von-Mally. D'une part, il y a des lacunes administratives et, d'autre part, c'est une preuve que les Rodriguais s'appauvrissent.»

Cette explication fait bondir Nicolas Von-Mally, Minority Leader et ancien ministre de Rodrigues. «Le problème de l'eau est des plus aigus et il y avait des fonds pour trouver des solutions.» Pour le chef de file du Mouvement rodriguais, cet argent non utilisé représente «le manque de sérieux de l'Organisation du peuple de Rodrigues concernant la gestion de l'eau.»

