Ile Maurice: Affaire Sobrinho / Mauricio Fernandes - La pièce mystère du puzzle

Le Deputy Chief Executive Officer de l'Álvaro Sobrinho Africa Ltd (ASA) est dans le collimateur du Central Criminal Investigation Department. En effet, Mauricio Fernandes, qualifié de «mystérieux», aurait signé la demande d'une Investment Banking Licence faite à la Financial Services Commission (FSC). C'est donc lui qui y aurait inclus le nom d'Iqbal Rajahbalee, Managing Partner de BLC Roberts & Associates, alors que ce dernier affirme n'avoir jamais été retenu par l'ASA Ltd comme Legal Adviser.

Difficile de retracer celui qui serait l'un des hommes de confiance de l'Angolais Álvaro Sobrinho et une pièce maîtresse du puzzle. Mauricio Fernandes reste un personnage mystérieux, comme le confirment des sources qui ont côtoyé Álvaro Sobrinho au Portugal. Ils n'ont jamais entendu parler du Deputy Chief Executive Officer.

Idem du côté des journalistes qui ont travaillé sur les affaires d'Álvaro Sobrinho. Selon nos recoupements, Mauricio Fernandes aurait travaillé pour l'UNESCO avant de rejoindre le clan d'Álvaro Sobrinho. Il détiendraitun Occupational Permit et habiterait à Maurice avec son épouse Kelly Taylor, Compliance Officer à l'ASA Ltd. Cette dernière serait la conductrice d'une des Land Rover Discovery, année 2017, d'Álvaro Sobrinho, alors que son époux détiendrait une de ses jaguars.

C'est le seul officiel de l'ASA qui est apparu devant la presse le 10 mars, jour de la conférence de presse d'Álvaro Sobrinho, à la Maeva Tower. Protégé derrière deux portes vitrées, le regard moqueur, Mauricio Fernandes regardait les journalistes qui se sont vus refuser l'accès.

Par ailleurs, Mauricio Fernandes serait celui qui assure le day-to-day running d'ASA Ltd. Il aurait également assuré la correspondance avec la FSC lorsque l'enquête a été ouverte.

C'est de lui que viennent les échanges d'e-mails entre ASA Ltd et l'homme de loi Me Iqbal Rajahbalee, ainsi que celles entre ASA Ltd et le Professeur Goolam Mohamedbhai, envoyés à la FSC. Ce dernier avait aussi été cité dans les documents d'ASA Ltd, à son insu.

Honorary Doctorate avec Gurib-Fakim

Mais ce n'est pas tout. Mauricio Fernandes est aussi le Chief Executive Officer (CEO) du Planet Earth Institute (PEI). Son nom est d'ailleurs le seul qui figure sur le Certificate of Incorporation of a Private Limited Company. Il y est listé comme directeur.

Selon le registre de la Companies House, alors que le PEI a été incorporé le 29 octobre 2010, ce n'est que le 6 juillet 2011 qu'Álvaro Sobrinho et deux autres personnes y ont été listés comme directeurs. Jusqu'à cette date, seul le nom de Mauricio Fernandes y était mentionné.

Autre fait intriguant, Mauricio Fernandes est, jusqu'à aujourd'hui, le CEO du PEI mais ne figure plus sur le registre de la Companies House britannique. Pourtant, il a même reçu un Honorary Doctorate en compagnie de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et de cinq autres membres du PEI du Middlesex University, le 20 juillet dernier.

«L'express» repris par plusieurs journaux internationaux

L'affaire Álvaro Sobrinho à Maurice a fait couler beaucoup d'encre à l'étranger également. Notamment au Portugal et en Angola. Plusieurs journaux, surtout portugais, ont repris les articles de «l'express» pour faire état de cette affaire. «Depuis fin février, le nom d'Álvaro Sobrinho, ex-président de la Banco Espirito Santo Angola, n'a pas quitté les journaux, surtout "l'express" qui lui a dédié des pages et des pages», a rapporté «Visao», un quotidien portugais. D'autres sites en ligne, tels que le «Portugal Resident», ont aussi repris les articles de «l'express». Ils ont aussi questionné la légitimité du Planet Earth Institute.