Madagascar: Libertalia Music Festival - Une quinzaine de groupes pour trois jours de fête !

La diversité, pour l'édition 2017 du Libertalia Music Festival est au rendez-vous ! Des stars, des groupes connus et reconnus dans tout Madagascar, des célébrités mais en « underground », des artistes connus sur la scène internationale, de jeunes mais non moins talentueuses formations, du rock, de la chanson à texte, du « kilalaka », du funk, du « salegy » et de la « world music »...

Il va y en avoir pour toutes les couleurs et tous les rythmes. Cette année, toutes les générations sont également présentes : du roi du « salegy » à Samoela, en passant par Now mady, Minah, ou encore Behind the mask... Une quinzaine de groupes en tout défilera sur la scène du festival Libertalia qui se tiendra du 28 au 30 avril sur le parking du Café de la Gare. Le 28 avril, se relaieront sur scène Voots kongregation, Minah la finaliste du dernier Prix découvertes rfi, Christelle Ratri et Tsiliva.

Les artistes à l'affiche, le 29 avril, sont tout aussi talentueux. D'ailleurs, ils ne viennent pas tous de la Grande Ile. Nous retrouverons notamment Hans Nayna, auteur compositeur et interprète mauricien qui propose une musique internationale, Silo avec Mounawar, musicien comorien installé à La Réunion, mais également Samoela et Teta electric.

Les passionnés de rock et les amateurs de salegy ne seront pas en reste, puisque Behind the mask, Now mady, Dizzy brains, Jaojoby et The Inspector Cluzo vont se succéder le 30 avril pour une soirée qui s'annonce très éclectique. Des groupes comme Saramba, Mem's family, ou encore, Edgard Ravahatra vont par contre se produire sur la petite scène.