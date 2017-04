Ile Maurice: Rodrigues - Le Budget 2017-18 mise sur 900 nouveaux emplois

Le chef commissaire a aussi annoncé que Rodrigues deviendra une Zone économique spéciale. Cela devrait encourager les investisseurs étrangers à poser leurs valises dans l'île. Pour les locaux désireux d'opérer sur leurs terrains résidentiels, il n'y aura pas de frais de permis d'opération et de bail résidentiel pour les cinq ans à venir. Un des objectifs du gouvernement régional sera de réduire de 10 % l'importation de poulet et de yaourt, en plus de subventions pour la vente de produits artisanaux en ligne.

Trois cents nouveaux emplois dans la fonction publique et le même nombre dans le secteur de la construction. Ajoutant ces chiffres à d'autres de différents secteurs, Serge Clair prévoit la création de 900 nouveaux emplois pour 2017-18. La mise en place d'un High-Powered Committee a aussi été annoncée pour l'élaboration de plans de pension et d'assurances.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.