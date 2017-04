Madagascar: Grande Braderie - Deux dernières journées fastes au stade annexe Mahamasina

La Grande Braderie de Madagascar se poursuit aujourd'hui et demain au stade annexe de Mahamasina.

L'évènement du week-end, c'est bien évidemment la Grande Braderie de Madagascar qui se tient au stade annexe de Mahamasina.

Jeudi, c'était jour de marché de Mahamasina. Raison pour laquelle la Grande Braderie de Madagascar n'a pas enregistré une bonne fréquentation. C'était vraiment un mauvais jour, car les visiteurs n'étaient pas au rendez-vous et notre chiffre d'affaires a nettement baissé » témoigne un participant, en expliquant que l'inexistence de parking autour du stade qui était occupé par les commerçants est l'un des facteurs qui ont empêché les gens à venir. Mais la déception n'a duré qu'une journée car hier, notamment dans l'après-midi, les visiteurs ont de nouveau afflué. Au grand bonheur des exposants qui ont commencé à retrouver un rythme de vente normal.

Satisfaits

Et le meilleur est à venir pour les deux dernières journées qui promettent d'être fastes. « Evidemment, on a enregistré moins d'affluence par rapport au Palais des Sports et certains participants ont même hésité à venir » a expliqué, hier, lors d'un point de presse, Harilala Ramanantsoa de Madavision. Mais les participants et les visiteurs sont quand même satisfaits. Et ils le seront davantage aujourd'hui et demain. « Les participants qui sont de vrais opérateurs économiques compétents dans leur domaine respectent l'obligation de pratiquer au moins 15% de remise » selon toujours Harilala Ramanantsoa.

En fait, un tour des stands permet de constater que nombreux sont les exposants à faire plus que les 15% réglementaires. Les visiteurs ont d'autant plus de raison de venir au Stade annexe aujourd'hui dans la mesure où, histoire de joindre l'utile à l'agréable, Madavision prévoit un certain nombre d'animations pour tous.