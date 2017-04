Ile Maurice: Litige MTC-SMS Pariaz - La tête de Brian Glover mise à prix

Il est censé incarner le renouveau du PTr. Mais Brian Glover fait face à des attaques pour ses agissements au Mauritius Turf Club (MTC). Selon des documents, l'avocat a fourni des conseils légaux au MTC dans un litige qui l'oppose à SMS Pariaz. Cela, avant qu'il soit retenu par SMS Pariaz pour la même affaire. Mais l'avocat a une explication «logique» qui semble tenir la route face à ceux qui veulent sa tête.

«A barrister shall refrain from acting for a new client if there is a risk of a breach of confidence placed in him by a former client or if the knowledge which he possesses of the former client would give an undue advantage to the new client.» C'est la règle 9,2 du code d'éthique des avocats. Brian Glover, ancien président de l'Equal Opportunities Commission, «sang neuf» du Parti travailliste (PTr), a-t-il enfreint cette règle ?

Entre le 8 juillet et le 17 août 2016, Brian Glover et le MauritiusTurf Club (MTC) se sont échangé une bonne dizaine d'e-mails. Selon les correspondances qui sont en notre possession, le club hippique a sollicité l'avis de l'avocat dans un litige qui l'oppose à la société de paris SMS Pariaz. Le litige porte sur une ardoise de la compagnie vis-à-vis du club. Les e-mails que nous publions ci-contre démontrent que Brian Glover a été tenu au courant des dessous de cette affaire via, entre autres, Jérôme Tuckmansing, Finance Manager du MTC, et Didier Picon, Legal Executive.

Brian Glover a, par la suite, fourni des conseils au MTC. L'email du 12 août est explicite. Didier Picon demande à Brian Glover de lui faire une liste de documents qu'il lui faudrait pour rédiger une legal opinion en amont d'une réunion que le MTC tiendra avec SMS Pariaz. Dans un e-mail envoyé le 17 août, Brian Glover écrit à son tour «still awaiting instructions» ; vocabulaire généralement employé entre un avocat et ses clients. Un peu plus tôt, soit le 29 juillet, Brian Glover avait émis une opinion plus étendue sur la licence de SMS Pariaz.

Mais voilà que le 4 novembre, il informe le MTC que ses services ont été retenus par SMS Pariaz. Il participera d'ailleurs à plusieurs réunions de négociations entre les deux parties. C'est suffisant pour qu'un orage de dénonciations et d'attaques se forme autour de Brian Glover. Dans une émission radio récemment, le nouveau président du MTC a effleuré le sujet, sans explicitement citer l'avocat. Hier, ce sont ces e-mails que nous publions qui ont fuité.

Loin d'être surpris par la tournure des événements, Brian Glover dit «n'avoir rien à se reprocher ni d'un point de vue légal, ni sur un plan éthique». «À la base de tout cela, il faut savoir que je n'ai pas demandé un seul sou au MTC pour les conseils que je lui ai fournis. Alors que je fournissais d'autres conseils légaux au MTC dans une autre affaire, on m'a demandé de me pencher sur l'affaire MTC vs SMS Pariaz. Je leur ai rendu un service et je leur ai donné mon point de vue. SMS Pariaz m'a ensuite contacté pour mener des négociations pour qu'on trouve une solution à l'amiable. J'ai accepté le rôle de médiateur dans le but de trouver une solution. Et là encore je n'ai pas demandé à être rémunéré. Je me suis retiré quand les négociations n'ont pas abouti et je ne représente pas SMS Pariaz aujourd'hui. Soyons honnêtes et pratiques : si je voulais agir en espion, je n'allais pas informer le MTC que SMS Pariaz a retenu mes services et de surcroît me pointer à des réunions avec les deux parties. Ces e-mails prouvent, au contraire, ma bonne foi.»