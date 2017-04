Madagascar: « Kalon'ny fahiny » - « Ny lasako » chante Ramaroson Wilson et JJ Tseheno

Ils sont tous deux argentins, et fans de football. D'une part, Lionel Messi en a fait une carrière fulgurante. Et… Plus »

Le tout réuni sur une même scène et le tour est joué » affirme Tatamo. R. Demain après-midi, « Ny lasako », composé cette fois-ci de Salomon, Lizah Raseta, Lilie, Goth et Zozo vont en effet investir le CCEsca pour revisiter les plus grands tubes de Ramaroson Wilson et de JJ Tseheno. Un concert qui fera replonger les plus âgés à l'époque de leur jeunesse. Au CCEsca à partir de 15 heures !

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.