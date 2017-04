Madagascar: Après la suspension du maire de Port-Bergé - Offensive gouvernementale dans la Sofia

Ils sont tous deux argentins, et fans de football. D'une part, Lionel Messi en a fait une carrière fulgurante. Et… Plus »

Réagissant aux déclarations des « Sojabe » sur différentes questions dont celles relatives à l'affaire Lylison et à l'affaire Antsakabary, le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier de souligner : « La région Sofia a besoin des « Sojabe » qui prennent leurs responsabilités. Mais, vous ne devez pas accepter d'être manipulés politiquement. Nous sommes prêts à vous écouter. On peut travailler ensemble pour le bien de notre région. »

Des réalisations ont été inaugurées dans le district de Port-Bergé: un « Tranompokonolona », le plus grand dans la Sofia, dans la ville de Port-Bergé, un guichet foncier, un bureau de la Gendarmerie dans la commune rurale de Tsarahasina et un bac dans le fleuve de Bemarivo. « L'Administration essaie de se rapprocher de la population en mettant en place ce guichet foncier et en construisant un poste de Gendarmerie à Tsarahasina. », a déclaré le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana.

Quelques jours après la suspension du maire Mapar élu de Port-Bergé, une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier et composée du ministre auprès de la présidence en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement Narson Rafidimanana, du ministre des Travaux Publics Eric Razafimandimby, du secrétaire d'Etat à la Gendarmerie Paza Didier Gérard ainsi que de la secrétaire d'Etat en charge de la Mer Léonide Ylénia Randrianarisoa, s'est rendue hier dans la région Sofia.

