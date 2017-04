Ile Maurice: NMH - Swan, Rogers et ENL land accueillent favorablement l'enquête de la FSC

Les regards n'étaient pas braqués uniquement sur Pravind Jugnauth, Leader of the House pour la… Plus »

«Nous assurons les autorités de notre entière collaboration. Nous sommes convaincus que le résultat de cette enquête fera taire, une fois pour toutes, les rumeurs et allégations infondées et malveillantes faites à notre égard ces derniers jours, en confirmant que nous avons agi dans le strict respect des règlements et des lois», est-il indiqué dans le communiqué du groupe ENL.

C'est par voie de communiqués que les filiales du groupe ENL, Rogers, ENL Land ainsi que SWAN ont exprimé leur volonté de collaborer pleinement à l'enquête initiée par la Financial Services Commission (FSC), organisme régulateur du service financier. L'enquête a pour objectif de faire la lumière sur les circonstances qui ont amené ces trois entités à augmenter leurs parts dans l'actionnariat de New Mauritius Hotels (NMH).

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.