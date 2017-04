Angola: Mise en relief de l'appui du PR au processus d'inscription des électeurs

L'acte a été assisté par le président de la Commission nationale électorale, André da Silva Neto, et d'au moins 400 personnes, y compris les intervenants directs, des représentants du corps diplomatique, des partis politiques et des organisations de la société civile.

La liste a été étendue aux entreprises publiques et privées, les médias, les agents de la police nationale et de la migration et du Service de migration et étrangers, aux pilotes de la Force aérienne nationale, aux chauffeurs de l'armée et les citoyens en général.

Le gouvernant a souligné le fait que le Président de la République et détenteur du pouvoir exécutif soit le garant de la stabilité du processus démocratique, du fonctionnement normal des institutions et de la réalisation périodique des élections.

