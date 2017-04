Ile Maurice: Une opposition à deux faces

Par ailleurs, même si les anciens backbenchers bleus, notamment Patrice Armance et Guito Lepoigneur, ont montré quelques signes d'agressivité, les anciens ministres, eux, étaient plutôt silencieux. Entre le MMM et le PMSD, ce sont deux approches différentes. Par exemple, quand le ministre Anwar Husnoo a dévoilé le montant du salaire de Vijaya Sumputh, les membres du PMSD ont éclaté de rire alors que ceux du MMM criaient d'un ton sévère : «Shame! Shame! Shame!»

Les regards n'étaient pas braqués uniquement sur Pravind Jugnauth, Leader of the House pour la première fois, mardi. Il y avait également un nouveau parti au sein de l'opposition et un nouveau leader de l'opposition. Il était clair que la communication ne passait pas entre le MMM et le PMSD.

