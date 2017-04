Algérie: Grine dément l'existence d'une quelconque discrimination entre les médias publics et privés

"Le vote est à la fois un droit et un devoir et les Algériens doivent faire entendre leur voix pour le bien et la stabilité du pays", a affirmé le ministre.

Le choix de la radio pour le lancement de cette série de rencontres de préparation des prochaines élections "n'est pas fortuit", a indiqué le ministre en notant que la radio représente "le plus grand groupement médiatique en Algérie avec 900 journalistes mobilisés sur le terrain et la diffusion quotidienne de 600 spots publicitaires sur les élections législatives".

Selon la charte, la couverture médiatique des législatives du 4 mai prochain nécessite le suivi d'une ligne éditoriale équitable, impartiale et objective et un sens aigu des responsabilités.

Au cours de son allocution, à l'ouverture des travaux de la conférence nationale des cadres de la radio nationale en présence des représentants des organes de presse et des directeurs des radios locales, le ministre a indiqué que son département a ciblé aussi bien les médias publics que privés par la charte devant assurer une couverture médiatique éthique et équitable des prochaines élections législatives.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.