Algérie: Manifestation "Mostaganem capitale du théâtre" - Programmation de plusieurs activités

Mostaganem — Plusieurs activités diverses et variées de différentes wilayas du pays sont programmées durant une année, dans le cadre de la manifestation "Mostaganem capitale du théâtre" dont l'ouverture est prévue dimanche prochain, a-t-on appris jeudi soir du directeur de la culture de cette wilaya.

Ce programme comporte des représentations théâtrales pour adultes et enfants de nombreuses troupes et coopératives, des conférences et des colloques nationaux et internationaux, des journées d'étude et des ateliers de formation, qui seront dédiés hebdomadairement à des personnalités du quatrième art algérien, a indiqué Koudid Abdelali lors d'une conférence de presse.

Il a cité, dans ce sens, la série de conférences "Kheir djaliss" (meilleur compagnon) qui abordera, entre autres, la situation du théâtre algérien, la modernité et le patrimoine dans les œuvres de Abderrahmane Ould Kaki, la littérature universelle et le théâtre, la mise en scène théâtrale, le théâtre moderne, la critique théâtrale et le théâtre pour enfants.

Des colloques nationaux traiteront des contributions du théâtre amateur, du roman adapté en théâtre, du théâtre scolaire, ... de même qu'une conférence sur le théâtre révolutionnaire et des journées d'étude sur la gestion du théâtre et la commercialisation des œuvres théâtrales y sont également programmés, a-t-il ajouté.

Les ateliers se concentreront sur des thèmes ayant un rapport avec le 4ème art dont ceux de la scénographie, l'écriture et l'adaptation théâtrales, l'expression corporelle, le maquillage, l'éclairage et la sonorisation, selon le même responsable qui a aussi fait part de la 50ème édition du festival du théâtre amateur, du festival des écoles des Beaux-arts, du festival du théâtre universitaire et d'expositions sur le costume théâtral, la photo, la créativité féminine et les arts plastiques, entre autres.

M. Koudid a souligné que toutes les grandes activités théâtrales qu'organisent périodiquement les wilayas du pays seront transférées à Mostaganem, en plus d'activités culturelles et artistiques étrangères.

La cérémonie d'ouverture de la manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre" prévoit un "carnaval de Mostaganem" initié par l'association culturelle "El Moudja" avec la participation de 60 comédiens, dans le but de rééditer l'idée de "Théâtre de rue", ainsi qu'une exposition sur la chronologie du théâtre algérien et un autre du "livre de théâtre", en plus d'un hommage à des personnalités du théâtre algérien.

Un montage théâtral intitulé "El menbaa" (la source) comportant des séquences d'œuvres de grands dramaturges algériens dont Abdelkader Alloula, Ould Abderrahmane Kaki, Azzeddine Medjoubi, Mustapha Kateb et Bachtarzi sera également présenté lors de cette cérémonie.

La manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre" sera clôturé le 27 mars 2018 avec la reproduction d'une oeuvre théâtrale du regretté Ould Abderrahmane Kaki, enfant de Mostaganem, a-t-on indiqué.

Le programme d'animation de cette manifestation a été élaboré par la direction de la culture de la wilaya de Mostaganem en coordination avec le Théâtre régional de Mostaganem "Si Djillali Benabdelhalim" et la bibliothèque principale de lecture publique.