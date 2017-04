Algérie: Agriculture - Appel à la création d'une chaine TV thématique en langue arabe

Les recommandations issues des travaux des ateliers spécialisés ont insisté sur l'importance de prendre en considération le facteur de la diversité culturelle et la nécessité d'exploiter les techniques informatiques dans l'opération de collecte du vocabulaire et de la terminologie agricoles, les plus usagés dans le secteur.

Lors de cette rencontre qui a clôturé ses travaux en présence du wali Agoudil Saad, les conférenciers ont souligné la nécessité de la création d'une base de données de lexique technique et scientifique et proposé l'organisation de formations au profit des cadres du secteur de l'agriculture en vue d'améliorer leur niveau en langue arabe.

Les participants à cette rencontre organisée par le Conseil supérieur de la langue arabe en coordination avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ont insisté sur l'importance du recensement et de la collecte de la terminologie usitée dans le domaine agricole.

