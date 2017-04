Tunisie: Kasperczak va partir, des noms cités pour le remplacer

Rien n'est encore officiel, mais entre la Tunisie et Henri Kasperczak, l'histoire d'amour tire vers sa fin. Selon plusieurs sources proches de la Fédération tunisienne de football, le technicien franco-polonais va quitter les Aigles de Carthage. « Officiellement, rien n'est signé, mais nous sommes en négociation pour une séparation à l'amiable. (... ) Les deux parties ne se sentent plus à l'aise », a déclaré ce vendredi un responsable de l'instance dirigeante du foot tunsien dans des propos relayés par football365.fr.

En plus des deux défaites concédées par la Tunisie contre le Cameroun et le Maroc en amical, des tensions sont apparues entre la Fédération et Kasperczak concernant les cas de Wahbi Khazri et Ferjani Sassi. On parle déjà du remplaçant du Franco-polonais et les noms de Nabil Maaloul, Sami Trabesli, Ammar Souayeh et Faouzi Benzarti sont cités.