Congo-Kinshasa: Accord de la Saint-Sylvestre - Les ambassadeurs de l'UE consultent Félix Tshisekedi

Se confiant à la presse après cet échange, les diplomates européens ont réitéré leur engagement à s'investir pour la mise en œuvre de l'Accord politique de la Saint-Sylvestre destiné à mettre fin à l'impasse électorale. Et pour y arriver, les diplomates de l'UE rencontrent toutes les parties prenantes, question de persuader les uns et les autres sur le risque que court le pays dans le blocage de la mise en œuvre de l'Accord obtenu au Centre interdiocésain sous l'égide des évêques de la Cénco.

Le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, a reçu, hier vendredi 31 mars en audience à Limete, les ambassadeurs de l'Union européenne. L'entretien qui a duré plus d'une heure, a tourné autour de l'échec des négociations des discussions directes sous la médiation de la Cénco et son incidence sur l'organisation des élections en 2017.

