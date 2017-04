Congo-Kinshasa: Actions annoncées par le Rassemblement - L'Alternance pour la République mobilise

Nouvelle attaque dans le Kasaï, en RDC. Une attaque contre des édifices publics et des églises… Plus »

Ce dernier a fait un appel au chef de l'Etat en ces termes : « Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si le fait de prendre acte de la fin de la mission de la Cénco, est le fruit de l'orgueil ou le sens élevé de responsabilité ? Nous voulons croire que c'est le sens de responsabilité et qui doit le pousser à nommer M. Félix Tshisekedi comme Premier ministre et reconnaître M. Pierre Lumbi comme président du CNSA afin que, rapidement, on organise les élections attendues par le peuple ».

Dans un entretien accordé au journal Le Potentiel, hier vendredi 31 mars, le secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République (AR), Jean-Bertrand Ewanga, a annoncé le soutien ferme de la plateforme à la série d'actions décidée au niveau du Rassemblement que dirige le président Félix Tshisekedi Tshilombo. « Nous invitons les Congolais à observer le lundi 3 avril la journée ville morte. Et la réussite sera totale parce que le peuple congolais ne peut plus supporter une autre dictature au moment où nous sommes engagés pour l'alternance », a-t-il déclaré.

