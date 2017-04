Algérie: M. Sellal inaugure plusieurs projets et installations à El-Oued

El — OUED - Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré, dans le cadre sa visite de travail samedi dans la wilaya d'El-Oued, un institut national spécialisé de formation professionnelle dans la commune de Hassani Abdelkrim (10 km à l'Est d'El-Oued).

Occupant une superficie de quatre (4) hectares, cet institut, inscrit en 2011 au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance économique pour un montant de 336 millions DA, offre une capacité d'accueil de 300 places.

L'institut assurera des formations dans des spécialités en rapport direct avec les activités agricoles, dans leurs segments végétal et animal.

A la lumière d'un exposé qui lui a été présenté sur la situation du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dans la wilaya, le Premier ministre a appelé les responsables concernés du secteur à axer sur la formation dans l'agriculture et le tourisme, en tant que secteurs dynamiques dans la wilaya, tout en insistant sur l'adéquation de la formation avec les besoins du marché de l'emploi.

M. Sellal a aussi mis l'accent sur l'exploitation des établissements du secteur pour la pérennité de la formation continue, dans le but d'améliorer les capacités des travailleurs du secteur et de l'administration publique.

Il a visité, par ailleurs, les différentes structures et composantes de cet institut, dont une exploitation agricole pilote d'un hectare, ainsi qu'une exposition de produits d'exploitation agricoles et d'entreprises industrielles opérant dans la région, et a saisi l'opportunité pour souligner l'importance de l'exportation, notamment des produits agricoles.

Le premier ministre poursuit sa visite dans la wilaya par l'inauguration et l'inspection d'une série d'autres projets socioéconomiques.

M. Sellal inaugure un complexe de conditionnement et de froid à Trifaoui

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré un complexe de conditionnement et de froid, dans la commune de Trifaoui, à une dizaine de km du chef lieu de la wilaya.

Occupant une superficie de 6 hectares pour une capacité de stockage de 20.000 m3, dont 4.000 m3 à double température, ce complexe, relevant de l'entreprise Frigo-Médit, a été lancé en 2013 pour un investissement de 980,6 millions DA.

Le premier ministre a visité les structures de ce projet, et s'est enquis de différents types de produits agricoles réalisés dans la région.

Sur site, M.Sellal a mis l'accent sur l'amélioration du produit agricole de sorte à ce qu'il réponde aux standards internationaux d'exportation, ainsi que sur la nécessité de s'adapter aux exigences des marchés internationaux dans le domaine.

Il a, dans ce cadre, mis en exergue l'impérative connaissance des exigences des marchés internationaux et maitrise de leurs mécanismes. Une délégation ministérielle accompagne le Premier ministre dans cette visite de travail dans la wilaya d'El-Oued, au cours de laquelle il inaugure et visite une série de projets socioéconomiques relevant des secteurs de l'Agriculture, la Santé, la Jeunesse et les Sports, le Transport, l'Habitat, la Formation professionnelle et le Tourisme.

Une salle omnisports de 3.000 places inaugurée

Par ailleurs, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a procédé, samedi à El-Oued, à l'inauguration d'une salle de sports de 3.000 places, réalisée au quartier Chott et baptisée au nom du Chahid Derki Alia.

Cette structure, première du genre au Sud du pays et qui a nécessité un investissement de 600 millions DA (étude et réalisation), dont 85 millions DA pour l'équipement, est dotée de trois vestiaires, deux salles de préparation physique, des salles techniques, un magasin et un salon d'honneur.

Sur site, M.Sellal a rencontré des présidents de clubs sportifs locaux.

Le Premier ministre a entamé samedi matin une visite de travail et d'inspection d'une journée dans la wilaya d'El-Oued, au cours de laquelle il doit inaugurer et visiter une série de projets socio-économiques relevant de secteurs divers.

M. Sellal inaugure une clinique privée de 80 lits à El-Oued

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré, samedi à El-Oued, une clinique privée "Ibn Hayane", d'une capacité de 80 lits, à la cité du "8 mai 1945".

Occupant une superficie de 2,8 hectares, dont 2,1 ha bâtis, cette structure médicale de cinq étages a été réalisée à la faveur d'un investissement de 1,2 milliard DA, avec l'appui de l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI).

Dotée de six salles opératoires, cette structure assure une série de spécialités médico-chirurgicales, dont la chirurgie générale, l'urologie, l'orthopédie, la gynécologie obstétrique, l'imagerie médicale et la réanimation.

Le projet génère 70 emplois englobant les corps médical et paramédical.

Une présentation sur les structures de cette clinique privée a été faite au Premier ministre qui a mis l'accent sur l'amélioration des prestations de santé, tout en appelant à doter ce type de structures d'équipements médicaux modernes et à y assurer le plus de spécialités médicales possibles, pour une bonne prise en charge des malades.