Congo-Kinshasa: Contacts entre dissidents du Rassop et la MP - Le Rassemblement dénonce le Plan B du pouvoir

Alors que le blocage ayant trait à la finalisation de l'arrangement particulier a été intentionnellement créé par monsieur Joseph Kabila et sa famille politique en vue d'éviter la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 et l'organisation des élections en 2017, plusieurs personnalités du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement font actuellement l'objet de sollicitation de la part du pouvoir.

Le Rassemblement dénonce et condamne ce comportement qu'il juge irresponsable et improductif face à des questions d'une si haute portée politique pour la survie de la nation.

A l'évidence, ces contacts établis par le pouvoir en dehors des structures appropriées du Rassemblement sont autant de manœuvres pour contourner et circonvenir l'esprit et la lettre de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

En effet, les consultations évoquées dans ledit Accord ne peuvent avoir lieu qu'entre le président de la République et le président du Rassemblement, chef de la délégation du Rassemblement aux négociations politiques sous les bons offices de la CENCO. Et ce conformément à l'esprit de l'article 78 de la constitution tel que repris dans l'Accord global et inclusif du Centre interdiocésain.

Prenant le peuple congolais et la communauté internationale à témoin, le Rassemblement invite la famille politique de monsieur Kabila à plus de responsabilité et de moralité.

Ainsi fait à Kinshasa, le 30 mars 2017

Pour le Rassemblement,