Afrique de l'Ouest: UEMOA / Santé financiere et perspectives économiques - Le Conseil des ministres examine le portefeuille

La première session statutaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) de l'année 2017 s'est tenue hier, vendredi 31 mars, au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao). A l'ordre du jour «la santé financière et économique, et les perspectives économiques», a indiqué Amadou Ba dans son discours d'ouverture de ladite session en sa qualité de Président du conseil des ministres.

Au menu, «l'analyse du rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union au 31 décembre 2016 aux fins d'une consolidation des performances économiques, la poursuite de l'assainissement des finances publiques et l'approfondissement des réformes structurelles dans les Etats membres, l'examen du projet de budget de l'Union pour l'exercice 2017, l'examen du projet de règlement portant adoption des modalités d'élaboration et de calcul de l'Indice harmonisé des prix à la consommation dans l'Uemoa, l'examen des directives des finances publiques, l'examen du projet de règlement portant définition des caractéristiques des costumes d'apparat des membres de la cour de justice, ainsi que du greffier de la cour entre autres sujet», a indiqué Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, par ailleurs président du conseil des ministres de cette union.

Outre, poursuit-t-il «le budget du Conseil régional de l'Epargne publique et des marchés financiers est inscrit à l'ordre du jour pour approbation».

Il ajoute que «les ministres ouest africains de l'Economie et des Finances se pencheront aussi sur les comptes de la Banque ouest africaine de Développement (Boad) et sur ceux du Fonds de développement de l'Energie (Fde)».