Algérie: Natation/Championnat d'Afrique des jeunes - 14 médailles dont 4 en or pour l'Algérie

Le Caire — La sélection algérienne de natation a récolté quatorze (14) médailles (4 or,1 argent et 9 bronze) après trois journées de compétitions, comptant pour les championnats d'Afrique (jeunes) de natation qui se poursuivent au Caire avec la participation des athlètes de quatorze pays, rapporte vendredi le site officiel de fédération égyptienne de natation (FEN).

La palme d'or revient au jeune Moncef Aymen Balamane qui, en plus du titre du 100m brasse remporté lors de la 1re journée, a décroché cinq nouvelles breloques. Au 50 m brasse (15-16 ans), Balamane a remporté la première place en 30 sec.16, devant le Sud-africain Luan Grobbelaar (30.18) et le Zimbabwéen Liam O'Hara (30.26). Son coéquipier Abdenour Medjaheri s'est contenté de la 8è place (31.69).

Les quatre autres médailles de Balamane étaient en bronze, respectivement, au 200m Papillon, 400m relais combiné (mixte 13-16 ans), 200m brasse (15-16 ans garçons), 400m relais NL (15-16 garçons).

De son côté, Abdellah Ardjoune s'est offert deux médailles en vermeil, l'une au 50m Dos (15-16 ans), et la seconde au 100m de la même spécialité, en plus de deux bronze au 400m relais combiné (mixte 13-16 ans) et au 400m relais Nage Libre (15-16 garçons).

Au 50m Dos, Ardjoune a pris la 1re place en 26.73, devant respectivement le Sud-africain Henju Duvenhage (27.34) et l'autre algérien, Mohamed Ryad Bouhamidi (27.38), avant de récidiver au 100m Dos en remportant la course en 57.27, devant son compatriote Mohamed Ryad Bouhamidi (58.64) et le Sud-africain Henju Duvenhage (58.91).

Voici les résultats des athlètes algériens après trois journées de compétition:

50m brasse (15-16 garçons):

1. Moncef Aymen Balamane (Alg) 30.16

2. Luan Grobbelaar (AFS) 30.18

3. Liam O'Hara (Zim) 30.26

.......

8. Abdenour Medjaheri (Alg) 31.69

200m Papillon (13-16 ans garçons):

1. Ruan Breytenbach (AFS) 2:05.19

2. Ahmed Khaled Rateb (Egy) 2:06.29

3. Moncef Aymen Balamane (Alg) 2:10.12

.....

6. Mohamed Amine Bouachir (Alg) 2:14.04

100m Dos (15-16 ans garçons):

1. Abdellah Ardjoune (Alg) 57.27

2. Mohamed Ryad Bouhamidi (Alg) 58.64

3. Henju Duvenhage (AFS) 58.91

400m relais combiné (mixte 13-14 ans):

1. AFS 4:16.00

2. Egypte 4:22.52

3. Algérie 4:40.11 (Sirine Bouhali, Hodaifa Louai Haddad, Islam Tounsi, Jihane Benchadli BRONZE)

400m relais combiné (mixte 13-16 ans):

1. AFS 4:06.84

2. EGY 4:15.80

3. Algérie 4:18.74 (Abdellah Ardjoune, Moncef Aymen Balamane, Samah Boussadia, Amira Ameziane BRONZE)

3ème journée:

200m brasse (15-16 ans garçons)

1. Luan Grobbelaar (Afs) 2:18.78

2. Ruan Breytenbach (AFS) 2:23.77

3. Moncey Balamane (Alg) 2:23.90

......

5. Abdenour Medjaheri (Alg) 2:24.23

50m Dos (15-16 ans garçons):

1. Abdellah Ardjoune (Alg) 26.73

2. Henju Duvenhage (Afs) 27.34

3. Med Ryad Bouhamidi (Alg) 27.38

400m relais NL (13-14 filles):

1. AFS 4:00.40

2. Egy 4:04.94

3. Algérie 4:26.95 (Imane Zitouni, Amina Ghecham, Sirine Bouhali, Jihane Benchadli)

400m relais NL (13-14 garçons):

1. AFS 3:46.26

2. EGy 3:50.09

3. Algérie 4:02.47 (Hodaifa Louai Haddad, Islma Tounsi, Rayan Ammar Khoudja, Anis Zerrouni)

400m relais NL (15-16 garçons):

1. EGY 3:32.15

2. AFS 3:35.68

3. Algérie 3:44.13 (M R Bouhamidi, Ahmed Yacine Addahine, A Ardjoune, M A Balamane).