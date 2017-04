Algérie: M. Sellal effectue ce samedi une visite de travail dans la willaya d'El-Oued

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, poursuivra sa visite de travail par l'inauguration du complexe touristique saharien privé "La Gazelle d'Or", implanté sur quelque 160 hectares localisé à l'entrée Ouest de la ville d'El-Oued sur l'axe routier menant vers la wilaya d'Ouargla, et offrant une capacité de plus de 540 lits.

Il visitera, en outre, le projet de réalisation d'un centre anticancéreux (CAC) de 140 lits, dont les travaux de réalisation sont à quelque 97% et qui devra disposer de plusieurs services médicochirurgicaux, dont des salles de diagnostics, d'imagerie médicale, de radiothérapie, d'oncologie, de chimiothérapie, de soins intensifs et d'un laboratoire d'analyses médicales.

Il va inaugurer ensuite un institut national spécialisé de la formation professionnelle dans la commune de Hassani Abdelkrim (10 km à l'Est d'El-Oued). Doté d'une capacité de 300 places, l'institut assurera, une fois opérationnel, des spécialités de formation liées directement avec les activités agricoles, dans ses segments végétal et animal.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre va inaugurer et inspecter plusieurs projets et installations, relevant des secteurs de l'agriculture, le transport, la Jeunesse et les Sports, la Santé, l'Habitat, la Formation professionnelle et le Tourisme.

