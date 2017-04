Sénégal: Forum de la recherche économique et sociale - Débat autour des réalisations du Pse

La deuxième édition du Forum de la recherche économique et sociale qui se tiendra les 6 et 7 avril 2017, est placée sous le signe : «Le plan Sénégal émergent face au défi de la croissance inclusive». Décideurs, chercheurs, représentants du secteur privé, de la société civile passeront en revue les orientations du PSE et dégager quelques pistes pour l'atteinte des objectifs de la croissance.

Sur initiative du Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres) et la direction générale des politiques économiques (Dgppe), cette rencontre se penchera sur la question de la mise en œuvre du Pse, en faisant le bilan sur ce qui a été réalisé. Face à la presse hier, vendredi, les organisateurs entendent dégager, pour la deuxième phase du Pse, des recommandations pour mieux atteindre les objectifs. «C'est une étape importante qui doit être marquée par une réflexion approfondie», a souligné le directeur du Cres, Pr Abdoulaye Diagne.

Pour rappel, les discussions seront articulées autour de la croissance et équité, agriculture, résilience aux changements climatiques, entreprenariat et emploi, réformes budgétaires, puis protection sociale et réduction de la pauvreté.