Algérie: Près de 400 firmes au 20ème Salon international du mobilier hospitalier, le 12 avril à Oran

Cette édition est également marquée par la présence en force du secteur dentaire, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'en plus des équipements et produits exposés, une série de communications sera consacrée à cette spécialité.

"Avec une surface d'exposition presque doublée par rapport à l'an dernier, le salon présente aux visiteurs les précieux alliés du praticien : imagerie médicale, équipements et produits pour laboratoire d'analyses, équipements de chirurgie, instrumentation, appareils de mesures, hygiène hospitalière et traitement des déchets hospitaliers, orthopédie, prothèses auditives et services divers (maintenance d'équipements, logiciels spécialisés, bases de données et annuaires médicaux, consulting, édition...)", a expliqué M. Chaouch.

"Le SIMEM, qui est organisé sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a pour vocation de faire découvrir les équipements, les produits, les services des firmes participantes ainsi que les dernières innovations biomédicales et techno-médicales", a-t-il rappelé.

Ces sociétés spécialisées sont implantées dans 28 pays, dont l'Algérie qui compte la plus forte participation dans cette manifestation économique avec 88 entreprises exposantes, a précisé Mustapha Chaouch, fondateur du SIMEM et consultant auprès de l'agence organisatrice, lors d'une conférence de presse consacrée à la nouvelle édition du Salon.

