Algérie: Le créateur de mode Fouad Guerfi dévoile sa collection

Alger — Une collection de créations de haute couture revisitant le costume traditionnel de différentes régions du pays, et présentant des créations originales, a été dévoilée vendredi à Alger par le styliste et couturier Fouad Guerfi.

Lors d'un défilé de mode organisé à Alger, la maison de couture "Fouad Couture" a présenté à un public nombreux et initié une collection baptisée Jadis en étincelles basée sur une conception moderne et sobre du costume traditionnel algérien.

Dans une première série intitulée "Black étincelles" Fouad Guerfi a revisité les costumes traditionnels féminins les plus connus dans les villes d'Alger, Constantine, Sétif, Oran, Tlemcen ou dans les régions des Aurès et de la Kabylie en utilisant des étoffe nobles (soie, velours, satin, ) avec un seul point commun, le noir.

Le couturier a également choisi de sertir ces créations de pierres et de perles et de mettre en avant la broderie traditionnelle au fil d'or tout en s'inspirant des motifs et ornement authentiques propres à chaque tenue.

Dans une seconde série d'une dizaine de créations plus modernes, le styliste a choisi de laisser libre court à son inspiration dans le choix des couleurs de cette collection intitulée "Passage de feu", où il dit s'être "grandement inspiré des couleurs et parfois même des textures d'épices comme le piment, le safran ou encore la cannelle".

Si elle colle aux standards occidentaux dans sa conception, Passage de feu s'inspire également des broderies et motifs d'ornement traditionnels en plus d'une touche typiquement algérienne dans la découpe et dans le mariage des tissus.

Comme il se fait dans tous les défilés du monde, Fouad Guerfi a présenté une collections de cinq robes de mariées en clôture de son défilé, mais le créateur a encore une fois choisi de détourner des costumes algériens en créant des robes blanches franchement inspirées de la robe kabyle, de la mlehfa des Aurès, de la gandoura constantinoise ou encore du karakou algérois.

"Jadis en étincelle" est le second défilé de mode organisé par la maison "Fouad Couture" qui a été fondé en 1990 par Fouad Guerfi qui a déjà présenté ses créations aux Etats-Unis et en France.