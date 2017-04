Afrique: Journée de la qualité et sécurite des soins en Afrique - Dakar abrite le rendez-vous à partir du 6 avril

Rappelons que les 1ères journées ont eu lieu à Marrakech en 2013 sur le thème : «qualité et sécurité des soins : Etat des lieux». Les 2èmes à Marrakech aussi en 2014 sur le thème : «qualité et sécurité des soins : de la théorie à la pratique», les 3èmes à Montréal au Canada en 2015.

Revenant sur le choix du Sénégal pour abriter la rencontre, l'ancien directeur de l'hôpital principal de Dakar, Professeur Wade, a avancé qu'il relève de plusieurs facteurs comme les bonnes relations qu'entretiennent le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Il s'agit d'une volonté des autorités sénégalaises à promouvoir la qualité et la sécurité des soins, mais aussi le rôle du Sénégal dans l'animation de l'espace francophone.

Cette édition, en plus du Sénégal, verra la participation du Maroc, du Mali, le Cameroun, du Togo, de la Cote d'Ivoire, de la Belgique, du Canada. Leurs représentants échangeront sur la démarche d'amélioration continue de la qualité des soins et de la gestion des risques.

Les 4ème journées internationales francophones pour la qualité et la sécurité des soins, auront lieu à Dakar du 06 au 08 avril prochain. Le thème de cette édition portera sur la « qualité et sécurité des soins en Afrique : retour d'expériences, opportunités et perspectives ». Cette même rencontre va être jumelée avec les 1ères journées de l'association sénégalaise des administrateurs des services de santé (Asass), en collaboration avec l'Alliance francophone pour la qualité et la sécurité des soins (Afquaris).

