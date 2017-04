Afrique: 9ème reunion des directeurs régionaux sur l'harmonisation de la santé - Pour une santé qui dure dans le continent

Les directeurs régionaux du mécanisme d'harmonisation pour la santé en Afrique (HHA) se sont donné rendez-vous à Dakar, du 28 au 31 mars 2017, à l'hôtel Radisson Blu. Cette 9ème réunion annuelle, organisée par l'Organisation mondiale pour la Santé (OMS) dont l'objectif est d'examiner les orientations stratégiques et les priorités d'HHA proposées par la réunion technique d'HHA qui s'était tenue à Brazzaville du 18 au 20 Octobre 2016.

La réunion des directeurs régionaux est précédée d'une réunion technique tenue les 28 et 29 mars et dont les discussions et recommandations seront présentées aux directeurs régionaux pour leurs orientations et décisions.

Le comité s'est réuni également dans l'après-midi d'hier, vendredi 31 mars pour échanger sur les prochaines étapes sur la base des orientations et des discisions des Directeurs régionaux.

Cependant, les propositions de l'équipe sont fondées sur les conclusions de la revue indépendante d'HHA, sur une évaluation des partenariats mondiaux, sur la santé en Afrique et sur un examen de la situation sanitaire actuelle dans la région. Ceci en vue de définir la voie à suivre par HHA dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l'agenda da la couverture sanitaire universelle.

Cela renforcera également l'appui fourni par HHA dans la mise en œuvre de la stratégie pour la santé en Afrique et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. C'est dans cette perspective que les Directeurs régionaux d'HHA ont pris la décision, lors de leur téléconférence qui a eu lieu en novembre 2016 de se réunir en mars 2017.

Au cours de la 8ème reunion annuelle des Directeurs régionaux et sectoriels membres de mécanisme Harmonisation pour la santé en Afrique (HHA) qui a eu lieu en novembre 2013, les Directeurs régionaux ont adopté le plan d'actions 2013-2015 d'HHA et ont signé une lettre conjointe qui comptait des orientations quant aux domaines prioritaires pour les actions conjointes des Bureaux pays des institutions membres d'HHA.

Au cours de cette reunion, une attention particulière a été accordée au bilan des leçons tirées de la mise en œuvre de diverses initiatives en santé dans les pays et niveau régional et de la position d'HHA dans le processus post-agenda 2015.

En outre, au cours des dernières année, des progrès considérables ont été réalisés par le mécanisme HHA notamment en ce qui concerne l'appui technique dans divers domaines du renforcement des systèmes de santé et de la promotion de l'optimisation des ressources dans le secteur de la santé à travers l'organisation et le Co-parrainage des conférences internationales de haut niveau ainsi que des missions conjointes de soutien aux pays.

Harmonisation Health Africa a également apporté un soutien important à l'Union africaine et à ses Etats membres en ce qui concerne la santé des femmes, des enfants et des adolescents dans la région, y compris l'examen révision et la prorogation de la stratégie 2016-2030 pour la santé du plan d'actions de Mapoto pour la santé et les droits sexuels et reproductifs la campagne pour ma rédaction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique et le cadre catalytique pour mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme en Afrique.