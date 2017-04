Algérie: El-Oued - M. Sellal inaugure le complexe touristique saharien privé "La Gazelle d'Or"

Le Premier ministre, qui est accompagné d'une délégation ministérielle, a inauguré et visité une série de projets et d'installations socioéconomiques relevant des secteurs de l'Agriculture, la Santé, la Jeunesse et les Sports, le Transport, l'Habitat, la Formation professionnelle et le Tourisme.

Le Premier ministre a appelé à investir et promouvoir le secteur du tourisme, un créneau ou l'investissement est prometteur et qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de l'économie nationale, hors secteur des hydrocarbures.

Il compte un hôtel de 87 chambres, 72 bungalows, 52 tentes équipées en moyens modernes, 14 suites, en plus d'un terrain de golf de 100 hectares, des piscines, des restaurants et un musée, selon la fiche technique de cette structure touristique qui génère 393 emplois.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.