Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Probable retour du coach Nassredine Nash à l'AC Léopards de Dolisie

Le technicien belgo-tunisien Mohamed Nabi Nassredine, alias Nash, serait attendu au Congo Brazzaville pour des tractations dans l'optique de son retour au sein du staff technique de l'AC Léopards de Dolisie, club dirigé par Rémy Ayayos.

Ancien coach du Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa, Nash serait en fait sur le point de revenir chez les Fauves du Niari. Cette fois-ci, il pourrait être l'entraîneur principal de cette formation qu'il a eu à conseiller en 2012, lorsque le club entrait dans la légende du football africain en remportant le trophée de la Coupe de la Confédération, après un parcours exceptionnel, écartant de son chemin le CS sfaxien (16es de finale), Heartland (8es), le Moghreb Fès (8es bis/tour de cadrage), le Wydad Casablanca et le Stade malien (phase de groupes), puis Al Merreikh (demi-finale), avant de disposer en finale de Djoliba de Bamako (2-2 à Bamako et 2-1 à Dolisie). Et Nash avait été de cette épopée, comme l'héros dans l'ombre, le stratège tactique du club.

Démis de son poste d'entraîneur principal du DCMP par Moise Musanganya, à l'époque président du team vert et blanc de Kinshasa, alors que l'équipe venait de se qualifier pour la phase de cadrage de la Coupe de la Confédération aux dépens d'Haras El Hodoud d'Egypte, Nash avait alors répondu à l'appel de Rémy Ayayos Ikounga, le président des Fauves du Niari. Le club venait de perdre à domicile en seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération face au CS Sfaxien (2-1). Nash avait ensuite accompagné l'équipe à Sfax en Tunisie où il a réussi un coup exceptionnel, battre Sfax à domicile par deux buts à zéro et obtenir la qualification pour les huitièmes de finale ! Et la voie royale avait été ouverte au club pour, au finish, remporter le sacre en novembre 2012 face à Djoliba de Bamako, en passant par la phase des groupes. Ensuite, Nash est parti du club pour se retrouver à Al Hilal Omdurman au Soudan en 2014.

Le sacre avait été historique et inoubliable à Dolisie. Mais depuis, plus rien. L'AC Léopards de Dolisie, dicte certes sa loi au Congo Brazzaville, mais n'émerge plus au niveau continental. Le club vient d'être éliminé en seizièmes de finale de la Ligue des champions par la formation de Saint Georges d'Ethiopie, battu d'abord à domicile par un but à zéro, avant de succomber en terre éthiopienne par deux buts à zéro. Reversé en Coupe de la Confédération, AC Léopards fera face à Mbabane Swallows du Swaziland au barrage, la clé pour participer à la phase des groupes de la C2 africaine.

Et visiblement, les dirigeants ont pensé au retour du technicien belgo-tunisien Nash au sein du staff technique, se souvenant de ce qu'il avait accompli en 2012. Si les parties tombent d'accord, Nash aurait la lourde mission de remodeler l'équipe à la dimension des ambitions africaines de l'autre fois. Et il n'a plus le temps nécessaire, d'autant plus que l'équipe est déjà en pleine compétition africaine. Connaisseur du football, Mohamed Nabi Nassredine devrait cependant être à la hauteur de sa tâche. Wait and see.