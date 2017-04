Afrique de l'Ouest: Tournoi de l'Ufoa - Gorée-Tanda en finale demain

La finale du tournoi de football de la Zone 2 opposera demain dimanche les Ivoiriens de l'As Tanda aux Sénégalais de l'Us Gorée. Ces deux équipes ont validé hier leur ticket pour le dernier acte aux dépens, respectivement des Ghanéens de Wa All Stars (3 - 0) et des Libériens de Barrack Roung Controllers (aux tirs au but).

En match comptant pour les demi-finales du Tournoi de l'Ufoa 2017, l'As Tanda (Côte d'Ivoire) a étrillé Wa All Stars (Ghana), hier, au stade Demba Diop, sur le score de 3-0. Mi-temps : 2-0 Buts : Koffi Karban Forban Stevens, Coulibaly Wonlo, Asare Stephen Baffour Arbitrage : Jallaw Mawdo (Gambie), assisté de Luis Fernandez Barboza (Cap Vert), Abdou Aziz Guèye et Keita Yakouba (Guinée Conakry) Carton jaune : Zahouo Romeo (As Tanda)

Les équipes : As Tanda : Cissé Adama, Brito Dagou Willie Anderson, Coulibaly Wonlo, Zahouo Bi Romeo, Koffi Karban Forban Stevens (Asare Stephen Baffour 58') Zougoula Kelly Kevin (Kouame Kouakou Romeo 92'), Kouame Koffi Constant, Bini Kouman Koffi Patrick, Sanogo Issa (Sahui Laurent Cerdic 78'), Gariba Mohammed Saaba, Cissokho Mory Abdul Kader Entraineur : Koffi Firmin

Wa All Stars : Baba Musa, Seidu Mumuni (Alex Acheampong 45'), Moses F. Nyarko Mensah, Nana Aduku Addai, Rashid Alhassan, Kweku Asuandzie, Baffoe, David Sandan Abagna, Seth Amoateng (Solomon Aboagye 80'), Paul De Vries Asare, Kevin Mathew Andoh (Jeffrey Degorl, 71') Entraineur : Enos K. Adipah

L'As Tanda a écrasé, hier, au stade Demba Diop, Wa All Stars sur le score de 3-0 lors de la première demi-finale du tournoi de l'Ufoa. Les Ivoiriens ont plié le match dès la première mi-temps. A la 23e mn, Koffi Karban Forban Stevens ouvre, logiquement, le score à la suite d'une belle action collective. Sonnés, les Ghanéens tentent de réagir, mais peinent à inquiéter la défense du club ivoirien bien en place. Pire, ils encaissent un deuxième but à la 37ème mn. A la finition d'une nouvelle contre-attaque éclair, le capitaine Coulibaly Wonlo double la mise. A 2-0, les chances de revenir au score voire d'inverser la tendance deviennent de plus en plus minimes. Pour autant, les protégés de l'entraîneur Enos K. Adipah ne baissent pas les bras, ils reviennent des vestiaires avec des intentions affichées de combler l'écart. Sauf qu'ils continuent à buter sur de solides Ivoiriens. Et ces derniers font mieux que gérer leur avance de 2 buts puisqu'à la 92', Asare Stephen Baffour profite d'un relâchement de la défense ghanéenne pour inscrire le 3ème but. Une large victoire qui ouvre au champion en titre ivoirien, les portes de la finale dimanche contre l'Us Gorée à 19h. Quant aux Ghanéens, ils joueront la petite finale à 16h, avec l'objectif de s'emparer de la médaille de bronze et sortir par la grande porte.

Us Gorée-Barrack Y. controllers 0-0 (5-4 aux tirs au but) : Les Insulaires passent à la loterie

En match comptant pour les demi-finales du Tournoi de l'Ufoa 2017, l'Us Gorée (Sénégal) a battu Barrack Y. Controllers (Libéria), hier, au stade Demba Diop, sur le score de 5 buts à 4, au terme de la série des tirs aux buts. Arbitrage : Ouédraogo Boukari (Burkina Faso) assisté de Kouton G Narcisse (Bénin), Isah Usman (Nigéria) et Ntale Kokou (Togo) Carton jaune : Cheikh A. Koné (Us Gorée), Van-Dave Harmon (Barrack Controllers)

Les équipes : Us Gorée : Ibrahima Niass (Ahmadou B. Ndiaye 45'), Cheikh A. Ndiaye, Cheikh A. Koné, Abdoulaye Diakham, Balla G. Niang, Jean Rémy Bocandé, Mor Talla Ngue (Rémi Nassalan 63'), Ely Cissé (Moussa Ndiaye 63'), Ngagne Diallo, Chérif Bayo, Papa Ousmane Dieng Entraîneur : Bassouaré Diaby

Barrack Y. Controllers : Allentown Sembeh, Kemoh Kamara, Prince Jetoh, Hilton Varney, Prince Kennedy, Samir A.T. Kamara, Gideon Williams, Van-Dave Harmon, Claudiuis Morris, Prince Saydee (Jerbo Ketu 80'), David Tweh (Samir A.T. Kamara 87') Entraineur : Cooper Sannah

L'Us Gorée disputera la finale du Tournoi de l'Ufoa demain, au stade Demba Diop, contre l'As Tanda, large vainqueur en première heure des Ghanéens de Wa All Stars. L'équipe de Me Augustin Senghor a disposé du champion en titre du Libéria Barrack Controllers à l'occasion de la deuxième demi-finale. Face à de teigneux Libériens, les poulains de Bassouaré Diaby ont, toutefois, dû attendre la loterie de la série des tirs aux buts pour voir le bout du tunnel. Et au terme de cette étape qui a tenu en haleine tout le public, les Insulaires l'ont emporté par 5 buts à 4, le Libérien Claudius Morris ayant vu sa frappe détournée par Ahmadou B. Ndiaye, qui avait pris la place d'Ibrahima Niass juste après la fin du temps réglementaire. Avant l'étape des tirs aux buts, les deux équipes étaient à égalité 0-0. Malgré de nombreuses occasions, aucune des équipes n'avait pu trouver la faille. On eut dit un concours de maladresses ! Alors que l'Us Gorée tentera de gagner le tournoi à domicile, sans doute pour relancer une machine grippée depuis le début du championnat, les Libériens vont essayer de sauver l'honneur en s'adjugeant la 3e place du podium aux dépens du club ghanéen de Wa All Stars.