Sénégal: Accident de la circulation à Touba - 9 morts et 15 blessés dans une collision

C'est le deuxième accident de la semaine dans la région de Diourbel. Lundi, un accident du même genre s'était produit à Keur Ibra Yacine et avait fait trois morts. En moins d'une semaine, 10 personnes ont perdu la vie à cause des accidents liés à l'indiscipline des chauffeurs dans le département de Mbacké. La police a ouvert une enquête pour appréhender le chauffeur en cavale.

Les deux bus de transport en commun ralliaient Touba à Dakar. Curieusement l'accident a eu lieu sur l'autoroute et les deux bus roulaient sur la même voie. Le conducteur du bus immatriculé Dk-8315-As a heurté le bus Tata immatriculé Dl-1649-D. A cause de la violence du choc, le bus Tata a fait plusieurs tonneaux avec ses passagers pour se retrouver dans le décor. Bilan : cinq corps sans vie sur le coup, cinq blessés graves et 17 blessés légers. Les victimes dont le chauffeur âgé de 25 ans ont été évacuées à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, selon le caporal chef Abdou Kader Sène de la caserne des sapeurs-pompier de Touba. Le chauffeur du bus de transport qui a projeté le bus Tata n'a pas jugé utile de s'arrêter pour constater les dégâts. Aux dernières nouvelles, quatre autres victimes ont succombé à leurs blessures, portant à neuf le nombre de morts.

Une collision entre deux bus de transport en commun a fait 27 victimes, dont 5 morts sur le coup, 5 blessés graves et 17 blessés légers. L'accident est survenu un peu après 06 heures du matin sur l'autoroute Touba-Ngabou. Les deux bus en partance pour Dakar roulaient dans le même sens. Selon des témoignages, les conducteurs se sont engagés dans une folle course poursuite qui a ensuite viré au drame.

