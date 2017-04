Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Les entreprises minières réfléchissent sur l'accès à l'énergie

Nouvelle attaque dans le Kasaï, en RDC. Une attaque contre des édifices publics et des églises… Plus »

«Les chiffres sont quand même assez bas: pour la population, c'est 4o% de desserte; pour la population rurale, 2.5%. Et pour l'industrie, le déficit est évalué à plus 900 mégawatts. Alors, comment résorber ça, Nous devons réfléchir».

Organisées par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) du Katanga en collaboration avec le consulat de la République sud-africaine, ces assises d'un jour vise à dresser un état des lieux du secteur énergétique et d'évaluer les besoins actuels et futurs des consommateurs notamment les mines, les industrie ainsi que les ménages.

