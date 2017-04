Sénégal: L'ISRA met sur le marché 30 types de vaccins vétérinaires

Dakar, 1e avr (APS) - L'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a mis eu point quelques 30 types de vaccins vétérinaires pour un total de 20 millions de doses a indiqué, samedi à Dakar, Dr Yaya Thiongane, le directeur de l'unité de recherche et de la production de l'ISRA.

"Le chef de l'Etat ne s'est pas trompé en investissant dans l'agriculture dans sa globalité. Pour la recherche concernant les ressources animales, 30 vaccins vétérinaires sont déjà disponibles, pour total 20 millions de doses" a souligne Dr Yaya Thiongane.

Dr Thiongane intervenait à une conférence de presse sur la contribution de l'ISRA dans l'amélioration de la santé animale tenue au Centre international pour le commerce extérieur (CICES) en marge de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA, 29 mars-16 avril).

Le directeur de l'unité de recherche et de la production de l'ISRA a soutenu que "50% des 20 millions de doses sont en train d'être commercialisés. 20% sont vendus en Mauritanie et une bonne partie acheminée au Cameroun, au Congo Brazzaville, etc."

Parmi ces vaccins, on peut retenir le "cholavil" destiné à combattre le "choléra aviaire" avec un conditionnement par flacon de 20 doses, a dit le chercheur.

Il y a également le "PestalHV1-viral", le "Pestalo Lasota", le "2 thermostable" qui servent à lutter contre la maladie de "Newcastle" avec un conditionnement de 100 doses.

Dr Yaya Thiongane a aussi fait part de la disponibilité de vaccins comme l'"Anabot C", l'"Anabot D" contre le "botulisme bovin" avec un conditionnement respectif de 20 doses.

"Nous sommes dans un processus qui inéluctablement doit nous permettre de nous conformer aux normes au 'concept mondial One Heath' qui dispose que 80% du cheptel doit être vacciné pour parer à certaines maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme", a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur de l'ISRA, Dr Aliou Fall a souligné que "cette recherche doit permettre à l'Institut de bien cerner ses actions sur la santé des animaux".

"Une bonne partie des maladies dont nous souffrons, proviennent de ce que nous mangeons, d'où cette attention particulière de l'Etat dans le volet recherche confié à l'ISRA..." a expliqué Dr Aliou Fall.

Par ailleurs, l'ISRA a beaucoup investi sur la recherche animale, notamment sur la santé animale, la nutrition et l'alimentation du bétail et de la volaille. Il travaille également sur la recherche et l'information sur le système d'élevage.