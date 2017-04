Congo-Brazzaville: Poisson d'avril

Nous avons sans doute, et chacun à sa manière fait une plaisanterie en usant à notre guise de cette bonne vieille tradition du poisson d'avril qui consiste à accrocher un poisson de papier dans le dos des personnes dont on veut se moquer, elle est devenue aussi l'exclamation que l'on pousse une fois qu'une des plaisanteries est découverte et l'on se plait à faire des calembours, mais savons-nous réellement de quoi elle tient et quelle en est l'origine ?

C'est une plaisanterie, certes, un canular, que l'on fait, et particulièrement le 1er avril, date ou l'on peut aussi bien dire que c'est permis.

Le poisson d'avril s'adresse aussi bien aux connaissances, aux amis qu'aux familles et bien souvent des canaux très officiels tels que les médias, la presse écrite, la radio, la télévision, sans oublier l'incontournable Internet sont utilisés pour donner plus de crédit à ce canular. Vous l'avez assurément vécu bien ou mal, il y a deux jours de cela mais ce qui importe c'est qu'au finish nous conservions tous ce fair-play et ce bon esprit d'amuseurs.

Il demeure difficile de préciser avec certitude les origines du poisson d'avril car elles demeurent obscures, mais cependant, ce qui est certain c'est qu'on le retrouve dans plusieurs cultures depuis l'Antiquité et le Moyen Âge notamment à l'occasion des fêtes religieuses romaines des Hilaria célébrées le 25 mars ; la Holi, fête des couleurs hindouiste ; Sizdah bedar, fête persane ; Pourim, fête juive ; fête des Fous médiévale en Europe etc.

Déjà, une première explication reliait le poisson d'avril à la Pâques marquant ainsi la fin du jeûne du carême, le poisson symbolisant chez les chrétiens le symbole et un acronyme du nom de Jésus dérivé du mot Passion. Une autre parmi les innombrables hypothèses, relie la date du 1er avril à la réforme calendaire du XVIe siècle et selon la légende, certaines personnes eurent des difficultés à s'adapter au nouveau calendrier, tandis que d'autres n'étaient tout simplement pas au courant du changement et continuèrent de célébrer le 1er avril selon l'ancienne tradition. La moquerie pour ces derniers se transforma en anecdotes que l'on racontait avec délectation sur ces étourdis et on leur remettait des faux poissons correspondant à la fin du Carême. D'après cette même légende c'est ainsi que naquit le fameux poisson d'avril, ou jour des fous, qui n'acceptaient pas la réalité ou la voyaient autrement.

Autant de versions aussi vraisemblables les unes que les autres qui n'enlèvent aucun mérite à ce moment unique que nous vivons une fois l'an.

Cette coutume de faire des plaisanteries s'est répandue dans de nombreux pays, April Fool's Day pour les Américains et les Britanniques Aprilscherz chez les Allemands, « jour des fous » chez les Russes, « jour des mensonges » (dia das mentiras ) au Portugal et au Brési,l aussi bien au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, en Italie, en Pologne, en Croatie, en Slovénie au Portugal, aux États-Unis, en Suisse, en Suède, en Finlande au Japon etc...

Rares ceux qui ne tombent dans ce piège, alors le 1er avril est-il devenu ce jour unique où il sied de prendre toute information ou nouvelle avec beaucoup de prudence.