Sénégal: Serigne El Hadj Madior Cissé - Lettre d'un discipline à son maître spirituel

Mon très cher père

Vénéré guide,

À l'instar des années passées, en cette date historique du 31 mars où votre âme pure a été rappelée à Allah, je vous adresse ce message au nom de la famille et de la «hadara».

Et il me semble bien clair que vous avez bel et bien reçu notre humble courrier transmis le 31 mars dernier, en mon nom et au nom de l'illustre «hadara» Ihsaane. Effectivement, nous avons reçu, tout au long de l'année écoulée, des signes manifestes de vos généreuses et saintes bénédictions qui nous ont permis, avec la quiétude de l'esprit, la disponibilité et les moyens, de parcourir une partie du monde pour relayer votre message, un message d'union des esprits et des cœurs, un message de paix et de miséricorde qui fut votre credo votre vie durant, votre arme de guerre contre l'ennemi, cet ennemi qui n'est autre que les passions sataniques.

Serigne bi, votre message est entendu et vos vœux se réalisent, rien ne nous surprend, d'autant plus que votre érudition et votre niveau de sainteté vous permettaient de lire l'avenir par la voie du Kachfoû (voir et entendre anges et rawhaniyou), et c'est comme un tapis qui se déroule devant nous ... «Allahou Akbar !»

Serigne bi, vous nous aviez donné pour orientation d'enseigner l'Islam et la Tarikha Tijani et montrer aux ennemis de l'Islam le produit du modèle islamique, à travers les beautés de sa civilisation, dans tous les domaines de la vie !

Serigne bi, les «dahiras» continuent de s'inspirer de vous comme modèle d'incarnation de l'orthodoxie sunnite, et des enseignements de Cheikhal Khalifa comme modèle de spiritualité réussie !

La mosquée Ihsaane ne désemplit jamais, elle est surtout assaillie par les jeunes de tous âges avec une aspiration spirituelle sans complaisance aucune.

Les gamou, «ziiar» et conférences refusent du monde. Tout ceci, grâce à votre vision éclairée et vos bénédictions.

Les imams et oulémas se concertent autant que faire se peut, pour une unité des musulmans et musulmanes.

Cher papa, éminent Serigne, on ne dira jamais assez «dieradieuf» de nous avoir mis sur le chemin du vénéré Mame Khalifa Babacar Sy. Vous avez perfusé nos cœurs de l'amour de Serigne Babacar Sy, sachant que l'amour spirituel d'un grand érudit nous mène à l'amour du Prophète qui est la seule voie de la félicité divine !

Nous ne cesserons jamais de rendre grâce au Tout Puissant de nous avoir donné la chance de vous avoir comme papa admirable et affectueux, mais surtout comme guide suprême des temps...

Je ne saurais terminer sans vous demander de transmettre nos hommages aux vaillants compagnons à vos côtés... Yaye Adja Salimata, soldat qui a été la grande dame à vos côtés, disponible, humble, généreuse et courtoise, d'une spiritualité sincère, et dites aux membres des «dahiras», qui sûrement entonnent, avec les anges, les zikr à Barzakh, qu'ils nous manquent et qu'Allah déverse sur et dans vos tombes la Lumière émanant des puits de «kawsarr», de «salsabiil..».

Notre raison d'être, cher papa, vénéré guide, est de reprendre et tenir en main le flambeau de l'héritage spirituel avec courage, abnégation et esprit de sacrifice, pour vous donner succès et honneur le jour de la grande rencontre «Yawmoul mahcharr !» Amin.

Cissé Madior Awa Sarr Goumba Cissé Anta Fall ! Reposez en paix, du repos d'un combattant, soldat du Prophète, apôtre de la vérité, repos éternel de votre âme pure, continuez de recevoir des agréments divins, symbole de votre nom en arabe, Ma'joor : « celui qui reçoit en permanence des agréments divins »... Votre ami et frère le défunt calife Cheikh Ahmed Tijani Sy disait, dans un poème, à votre endroit, en 1960, au sortir du gamou de Ndar :

«Ina Nouhanihou fi zal iidi maadiouraa

Laa zaala fii khidmatil islami maajouraa».

« Félicitations à toi cher Madior

Continues à œuvrer au service de l'Islam en recevant toujours les agréments d'Allah ».

J'implore Ya Latif et Ya Rahmane de vous envelopper dans une miséricorde éternelle et implore Ya Hafizou de veiller sur la Oumma et sur votre famille et fidèles compagnons.

«Euskeuy» Serigne Madior.

Je vous aime

Cher père, cher guide.

Votre fils et talibé

Par Imam Mouhammedou Abdoulaye CISSE

Guide moral de la Communauté de ceux

qui s'aiment en Dieu, Imam ratib de la Grande mosquée Ihsaane,

Saint-Louis, Sénégal