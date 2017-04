Sénégal: Les accidents routiers font perdre au pays 77 milliards de francs CFA par an (DG ADM)

Invitant ses collègues conducteurs à "plus de discipline, de responsabilité et de compréhension" sur les routes, il n'a toutefois pas manqué de déplorer l'état défectueux de certains axes routiers qui sont "difficillement praticables".

"Ces accidents de la circulation, avec les nombreuses pertes en vies humaines qui s'en suivent, nous font très mal et nous préoccupent au plus haut niveau. Nous invitons tous les leaders des différentes localités du pays à s'inspirer d'une telle démarche pour pouvoir combattre ce phénomène", a lancé M. Fall.

Selon M. Sall, "si des efforts sont consentis, on pourra préserver toutes ces ressources financières qui sont perdues et tout le drame social qui s'en suit, dans un pays en voie de de développement, qui aspire à l'émergence".

Une randonnée pédestre qui a pris départ devant les locaux de l'hôtel de ville de Mbour pour se terminer à la grande gare routière a permis de sensibiliser les populations et les acteurs des transports routiers sur l'urgence de prendre en compte la sécurité routière et de dire non aux accidents de la circulation.

