Congo-Brazzaville: Sortie en France de l'album « Around Félicité »

Il s'agit de la Bande originale (B.O) du film « Félicité » du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis. Le film, tourné à Kinshasa, a remporté le Grand Prix du jury à la 67e édition du festival international du film de Berlin (Berlinale) ainsi que l'Etalon d'or du 25ème Festival panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco) à Ouagadougou.

Le groupe Kasaï Allstars a écrit et interprété la majeure partie de la bande-son et apparaît dans le film dans son propre rôle. Le réalisateur Alain Gomis, fait-on savoir, s'est inspiré de la musique de Kasaï Allastars ainsi que de la voix et la personnalité de sa chanteuse Muambuyi pour écrire et réaliser son nouveau long-métrage de fiction. L'héroïne du film, interprété par la comédienne Vero Tshanda, est une femme libre et fière qui se lance dans une course effrénée à travers les rues de Kinshasa pour sauver son fils. Son métier : chanteuse du groupe Kasai Allstars.

Ainsi, c'est la voix de Muambuyi que l'on entend lorsque le personnage de Félicité chante dans les bars de Kinshasa, accompagnée par Kasai Allstars. Alain Gomis, réalisateur du film explique : « un jour, face à une vidéo des Kasai Allstars, j'ai vu cette grande chanteuse, Muambuyi. Son côté brut et le grain de sa voix... tout se réunissait. Elle me permettait d'imaginer une histoire autour de la lutte quotidienne d'un personnage féminin dans des situations où la vie n'est pas donnée, et qui côtoyait grâce à la musique l'autre face de la vie. Ensuite j'ai été la rencontrer. Mais elle était trop âgée pour le rôle que j'avais écrit. Je me suis mis à chercher celle qui l'interpréterait, puis est apparue Vero Tshanda. Le Kasai Allstars est un conglomérat de quatre ou cinq formations différentes. C'est à la fois une musique traditionnelle et une musique qui s'est urbanisée, qui sent le cambouis et la forêt. Transcendantale, électrique, presque rock ou électro. Cette musique allie tradition et modernité, et incarne la ville africaine telle que je la vois »

Dix titres marquants

L'album « Around Félicité », apprend-on, comprend les titres marquants du film, ceux du Kasai Allstars et de l'Orchestre symphonique de Kinshasa (qui interprètent trois oeuvres du compositeur estonien Arvo Pärt), mais également de nouveaux morceaux de Kasaï Allstars, ainsi que des interludes (dialogues et ambiances) extraits de la BO. En outre, indique la maison de production « Crammed Discs », « Around Félicité » est accompagné de « Félicité Remixes », une collection de 10 remixes de morceaux de Kasai Allstars réalisés par des producteurs de musique électronique européens, américains et africains. Bien plus, indique-t-on, Around Félicité paraît en vinyle sous forme d'un double-LP contenant l'album plus 5 remixes, l'ensemble des remixes étant mis à disposition par le biais d'un code de téléchargement.

Le groupe Kasaï Allstars rassemble une quinzaine de musiciens, originaires du Kasaï, appartenant à plusieurs orchestres et issus de cinq groupes ethniques différents. Chacune de ces ethnies possède sa propre culture, sa propre langue et ses propres traditions musicales. Les chansons de Kasai Allstars proviennent des musiques rituelles et festives. Kasai Allstars mêlent instruments traditionnels, forêt de percussions (dont tambours à résonateurs et xylophones), guitares électriques quasi-rock, et pianos à pouce.