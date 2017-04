Algérie: Mohamed Aissa appelle à l'adoption de méthodes modernes dans la gestion des biens waqf

M. Mohamed Aissa a exhorté les directeurs des affaires religieuses et du waqf dans les différentes wilayas du pays à consacrer un jour par semaine à la réception des Imams pour les "écouter et s'informer de leurs préoccupations".

D'autre part, le ministre des Affaires religieuses et du waqf a annoncé l'institution d'un concours national pour les meilleurs Imams en matière de gestion des mosquées et structures y afférentes, de contribution dans la lutte contre le monopole et la cupidité de certains commerçants et enfin, la diffusion de la culture de la rahma (clémence), de solidarité et d'entraide durant le mois sacré de Ramadhan.

La gestion des biens waqf se fait actuellement avec des moyens désuets et une mentalité bureaucratique", a indiqué M. Mohamed Aissa à l'ouverture des travaux de la conférence nationale annuelle des cadres centraux et régionaux des affaires religieuses, appelant à l'adoption de "méthodes modernes" dans la gestion de ces biens à l'instar "de ce qui est en vigueur dans certains pays musulmans".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.