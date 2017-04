Ile Maurice: Metro Express - sur le tracé du patrimoine

Les regards n'étaient pas braqués uniquement sur Pravind Jugnauth, Leader of the House pour la… Plus »

Il existe plusieurs exemples d'édifices liés à l'histoire qui ont été démontés, pour faire place au développement, avant d'être remontés. Sans doute le plus connu : la ferme du rhum, entrepôt qui conservait la production locale de rhum destiné à l'exportation, qui se trouvait dans le port. En 1992, il doit faire place à l'autoroute. Les pierres sont numérotées et démontées. «Elles ont été conservées à Cassis et ont été la proie de voleurs», indique Christophe Leroux de l'association SOS Patrimoine. La ferme du rhum a, par la suite, été remontée à Vacoas par la Special Mobile Force. Musée de la police, puis salle de répétition pour l'orchestre de la police, le bâtiment est aujourd'hui silencieux.

Dans les localités jumelées de Vacoas-Phoenix, Navin Ramsoondur, le maire, affirme d'abord qu'il n'y a pas de patrimoine sur le tracé. Avant d'attirer l'attention sur l'ancien pont utilisé du temps du chemin de fer, situé dans la région de Sadally, entre Vacoas et Curepipe. «Mé mo pa kapav azardé», avertit le maire. À la suite d'une «rencontre rapide» avec le ministre Nando Bodha, Navin Ramsoondur indique que le métro passera par une partie de «laplas kamion» et une partie du parking du marché de Vacoas. «Il faut voir cela comme un projet révolutionnaire. Il est grand temps de moderniser. Le centre-ville va connaître un développement incroyable. Ce n'est pas juste un train qui passe.»

