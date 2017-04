Sénégal: "Yellitaaré", un projet nutritionnel de 5 milliards de frs CFA lancé à Matam

Matam, 1e avr (APS) - Le projet sénégalo-espagnol pour l'amélioration de la réponse des communautés les plus vulnérables face aux crise nutritionnelles et alimentaires dénommé "Yellitaaré" a été lancé, samedi à Matam, par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Souleymane Ndiaye, a constaté l'APS.

Ce projet financé à hauteur de 5 milliards de frs CFA par la coopération espagnole en collaboration avec l'Union européenne est piloté par la Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM).

"Yellitaaré d'une durée de trois ans a pour objectif de permettre aux populations les plus démunies de la région de Matam et celles du département de Podor d'améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et de freiner l'immigration clandestine des jeunes de ces localités vers l'Europe" a expliqué le coordonnateur de la CLM, Abdoulaye Ka.

M. Ka envisage de "travailler étroitement" avec les collectivités locales et les élus pour la réussite de ce projet dont la mise en oeuvre va constituer une occasion pour les populations démunies du fouta d'accéder à une alimentation diversifiée.

Selon lui, "le résultat attendu de ce projet est le frein de l'immigration illégale des jeunes vers l'Europe et de sortir les départements ciblés de la situation de vulnérabilité à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire".

Les départements de Podor, Matam, Kanel et Ranérou étaient, en 2013, caractérisés par une prévalence très élevée de la Malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants de moins de 5 ans et un taux d'insécurité alimentaire compris entre 15 et 70% chez les ménages, a-t-on appris.