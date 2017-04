Congo-Brazzaville: Nouvelles technologies de l'automobile - Les artisans mécaniciens et chefs de garage peuvent désormais se former à Pointe-Noire.

Le Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage (Cefa) en mécanique automobile de la Chambre consulaire de Pointe-Noire a lancé le 30 mars sa nouvelle vision : Cefa 2020, une formation adaptée aux nouvelles technologies de l'automobile. L'activité a eu lieu en présence de Jean-Luc Delvert, consul général de France à Pointe-Noire ; Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la chambre consulaire ; des artisans mécaniciens et des chefs de garage.

Cefa 2020 est réalisé dans le cadre du compagnonnage consulaire entre la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire et la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire, délégation de Vendée. Il bénéficie du soutien du Consulat général de France à Pointe-Noire; de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCMF) et de l'appui de l'Agence française de développement (AFD).

David Ruffin, conseiller pour la CCPCCMF et Dorian Mahoungou, directeur des études au Cefa automobile ont fait, devant les artisans mécaniciens, les chefs de garage et mécaniciens, la présentation des évolutions des métiers de l'automobile contenue dans Cefa 2020 « Il y a une grande mutation qui se produit dans l'automobile avec des véhicules où l'on y trouve de plus en plus de l'électricité et de l'informatique. Les mécaniciens du secteur informel sont confrontés à certtaines difficultés qui naissent avec ces nouvelles technologies intégrées dans les véhicules d'aujourd'hui. Pour leur permettre de ne pas être à la traine, nous avons initié ces formations continues sur les schémas électriques, les diagnostics automobiles, les pannes électroniques. Ainsi, le responsable du garage qui souhaite se former sur le système de diagnostics par exemple peut venir au Cefa automobile qui a prévu des séances de formation continue à raison de 15000 FCFA la séance. Une formation qui va déboucher sur le diagnostic multimarque. Il peut également utiliser les outils des diagnostics pendant un mois », a dit David Ruffin, conseiller pour la CPCCMF.

Des formations en mécanique, électronique, mathématique, physique et météorologie sont également disponibles tout comme le système documentaire et ses nombreux avantages.

Louant l'initiative, Jean-Luc Delvert, consul général de France à Pointe-Noire, a dit que Cefa 2020 offre plusieurs opportunités aux mécaniciens de la ville car le secteur des transports au Congo est en plein essor avec le corridor Pointe-Noire Brazzaville et son ouverture vers les pays frontaliers de la Cemac.

Dans son témoignage, Cyr Bikalou, ancien apprenti au Cefa automobile, dirigeant mécanicien, vendeur de pièces détachées automobile, a exhorté ses collègues mécaniciens à saisir cette opportunité qui va apporter une valeur ajoutée négligeable dans tous les domaines (formation, marchés, finances...).

Le Cefa automobile a ouvert ses portes en 2007. Né de la volonté des responsables de la chambre consulaire de Pointe-Noire de répondre aux besoins des entreprises en ressources humaines et de les anticiper, ce pôle de formation professionnelle, de développement de compétences offre une formation complète adaptée à toutes les nouvelles technologies de l'automobile.