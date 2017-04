Congo-Brazzaville: Fibre optique - Un projet bâclé

Les derniers propos de la direction générale de la Société congolaise des postes et télécommunications (SCPT) vient relancer le débat. En effet, selon Patrick Umba, "la SCPT a hérité d'une fibre optique de mauvaise qualité, avec des malfaçons". Les travaux de réparation en cours ont révélé cette fragilité de l'infrastructure. Il s'agit d'un projet qui a coûté la bagatelle de 200 millions de dollars américains. Pour le DG Umba, il revient aux localités traversées d'assurer sa protection maximale.

La SCPT poursuit inlassablement les travaux de réhabilitation du tronçon endommagé entre Kinshasa et Moanda suite à l'agrandissement de la Nationale I au niveau de Songololo. La fin des travaux devrait intervenir incessamment, a-t-on appris. Pour l'heure, l'opérateur public s'attèle à réparer cette panne qui prouve à suffisance la mauvaise qualité de l'infrastructure et les défaillances lors de l'installation. "Il ne s'agit pas d'un rafistolage", s'est-il empressé de faire remarquer. Au-delà de la mauvaise qualité, cette fibre optique pose un autre problème. "Elle a été mal posée correctement, c'est-à-dire non gainée dans des fourreaux de sécurité anti-rongeurs et avec une profondeur d'enfouissement non réglementaire".

Par rapport aux actions concrètes sur le terrain, la SCPT a effectué le remplacement des câbles, l'entretien des panneaux solaires sur les sites, la maintenance des sites et l'approvisionnement des groupes électrogènes. Pour être plus rapide à l'avenir, la société prépositionne désormais des équipes d'intervention dans plusieurs secteurs, avec des pièces de rechange et du matériel. Le projet de la fibre optique représente un important défi pour la SCPT intéressée à promouvoir, notamment, l'inclusion financière à travers certains leviers de croissance dont l'extension des services de la fibre optique, le raccordement des sites professionnels des opérateurs et les projets innovants. En effet, grâce à la fibre optique, l'opérateur public sera en mesure de proposer la télévision, l'Internet et la téléphonie fixe.