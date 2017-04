Sénégal: Mame Mbaye Niang satisfait de l'organisation des semaines régionales de la jeunesse

Koungheul (Kaffrine) — Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang a salué, samedi, la réussite de l'organisation des semaines régionales qui ont réuni des jeunes dans "des activités d'accomplissement de soit, de promotion du civisme et de la citoyenneté, de renforcement des liens d'amitié et de fraternité".

"Je me réjouis de la très bonne et parfaite organisation des semaines régionales de la jeunesse, de cette édition 2017, dans les 14 régions du Sénégal", a-t-il dit

"Toute la jeunesse du Sénégal, dans l'union des cœurs et en chœur, s'est consacrée durant une semaine dans des activités d'accomplissement de soit, de promotion du civisme et de la citoyenneté, de renforcement des liens d'amitié et de fraternité", a ajouté le ministre.

Mame Mbaye Niang s'exprimait en marge de la cérémonie de clôture des activités des semaines régionales de la jeunesse, à Koungheul.

De nombreux jeunes provenant des départements de Koungheul, de Malém Hodar, de Mbirkelane et de Kaffrine ont

pris part à cette cérémonie de clôture des dites semaines régionales organisées cette année sur le thème de la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent.

Le gouverneur de Kaffrine, Jean Baptiste Coly, les préfets et autres élus et responsables politiques de la région de Kaffrine ont également participé à cette manifestation.

Le ministre a exhorté les jeunes de continuer dans cette dynamique pour "rendre concret le vivre ensemble des sénégalais qui tient à cœur le président de la République".

"Je vous encourage à faire vivre à tout instant cet esprit de complémentarité et d'échange mutuel permettant d'affermir nos liens et de consolider notre conscience collective et notre sens élevé devant les défis de la nation et le chantier de l'émergence", a-t-il poursuivi.

"Je vous donne rendez-vous en 2018, année qui sera consacrée de la célébration de la semaine nationale de la jeunesse", a conclu le ministre.