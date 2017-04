Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - Le Lions Club Brazzaville Lisalisi rappelle les écoliers à l'hygiène bucco-dentaire

Nous avons sans doute, et chacun à sa manière fait une plaisanterie en usant à notre guise de cette… Plus »

Les thématiques de santé sont mises en exergue dans la plupart des actions généreuses du Lions Club. De différentes manières et de tout temps, cette organisation caritative et humanitaire secourt souvent les communautés.

« Ces enfants doivent s'habituer aux notions élémentaires de l'hygiène bucco-dentaire et notamment à la brosse car ne dit-on pas que l'habitude est une seconde nature ? Selon les informations qui nous ont été rapportées, il y a ici des enfants qui, depuis le bas âge, n'ont pas connu la brosse à dent. Et se brosser matin et soir fait aussi partie intégrante des gestes qui sauves », a commenté Amélie Liliane Mouambondzi, présidente du Lions Club Brazzaville-Lisalisi.

Des kits d'hygiène bucco-dentaire ont été distribués à plus de cinq cent vingt-huit écoliers. Ils ont été composés essentiellement d'une pâte dentifrice, d'une brosse à dent et d'un verre.

L'action du Lions Club Brazzaville Lisalisi a été impulsée par un constat fait sur l'ignorance des enfants en général et des écoliers en particulier, âgés de six à quatorze ans, au sujet de l'hygiène bucco-dentaire.

L'organisation caritative et humanitaire a sensibilisé, le 1er avril à Brazzaville, les élèves de l'école Pierre Dzonko, située dans le 3e arrondissement, aux méfaits de la carie et des plaques dentaires dans le cadre de la commémoration en différée de la Journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire.

