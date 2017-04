Algérie: Arrestation d'une personne menaçant des filles d'exhiber leurs photos sur internet portant atteinte à la pudeur

Les investigations entreprises par les gendarmes ont permis d'identifier et arrêté l'auteur de ce méfait le nommé "F.M. âgé de 27 ans, orthophoniste, activant dans les wilayas d'Alger, Tissemssilt et Naama", relève le communiqué, qui ajoute que les enquêteurs ont récupéré d'autres informations qui ont conduit à la découverte de 8 comptes sur Facebook utilisés par ce mis en cause pour tromper ses victimes, dont 3 parmi ces comptes enregistrés sous des noms appartenant à des filles mineures.

"Les gendarmes enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le crime électronique, en coordination avec ceux de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Beni Messous (Alger), ont identifié et arrêté une personne qui menace des filles mineures âgées entre 13 et 14 ans, d'exhiber sur internet leurs photos portant atteinte à la pudeur, à travers le réseau Facebook", précise la même source.

