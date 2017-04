Congo-Brazzaville: Communication - Bientôt un réseau de journalistes 2.0 au Congo

Nous avons sans doute, et chacun à sa manière fait une plaisanterie en usant à notre guise de cette… Plus »

Présente au cours d'une séance de travail de mise en place du réseau, Sarah Ahoui, Conseillère en Communication du directeur général de l'Arcpe, Yves Castanou, a rappelé aux journalistes le souhait de ce dernier, de « voir la presse congolaise occuper la toile et diffuser des informations fiables respectant l'éthique et la déontologie journalistique ».

Presse.cg voudrait, parmi ces nombreuses missions, créer une convergence de professionnels soucieux de ne pas rester en marge de cette nouvelle société « hyperconnectée » et actrice elle-même de l'information. Si le web est devenu la matrice principale où se meuvent désormais les batailles d'information, de désinformation et de positionnement, le réseau voudrait participer à donner au Congo une visibilité objective dénouée de toute distorsion.

Le Web 2.0 a transformé la relation journalistes/lecteurs, faisant du citoyen un « consom'acteur » véritablement intégré au processus de production journalistique. Aujourd'hui, les professionnels de l'information doivent composer avec une nouvelle intelligence, artificielle et numérique. Ils doivent savoir s'intégrer à l'utilisation efficace des plateformes numériques et de terminaux de plus en plus complets et indispensables.

Une vingtaine de journalistes issus de plusieurs rédactions se sont retrouvés le 28 mars et le 1er avril 2017 pour poser les bases de la création du réseau déjà baptisé « Presse.cg ». L'initiative résulte en effet d'une formation sur le journalisme 2.0 organisée du 24 au 25 mai 2016 par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arcpe) à l'endroit des professionnels des médias. Un consensus y avait été dégagé de perpétuer l'élan de formation des journalistes afin que ceux-ci s'approprient l'utilisation des nouveaux médias.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.